Shell остановила крупнейший европейский нефтезавод из-за пожара

2017-07-31 04:29 | www.trend.az | 4

Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила об остановке производства на крупнейшем в Европе нефтеперерабатывающем заводе после пожара, передает РИА Новости агентство Франс Пресс.



Пожар возник на электроподстанции на территории завода в городе Роттердам в Нидерландах в субботу вечером. Пожарным удалось локализовать пламя к 07.00 в воскресенье.

"Shell находится в процессе закрытия всех объектов на территории", - сообщил представитель компании агентству в воскресенье вечером, отметив, что на сворачивание эксплуатации и повторный запуск работ могут уйти "часы или даже несколько дней".

Представитель компании также не подтвердил сообщения в СМИ, что причиной пожара стало короткое замыкание, отмечает агентство.