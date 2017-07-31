СМИ: Неймар 2 августа пройдет медобследование для перехода в “ПСЖ”
2017-07-31 04:59 | www.apa.az | 5
Нападающий «Барселоны» Неймар 2 августа пройдет медобследование перед переходом в «ПСЖ».
Как передает АПА, об этом сообщает Marca.
Там же он встретится с президентом парижан Нассером Аль-Хеллаифи.
В случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. В рамках этого контракта Неймар станет послом чемпионата мира в Катаре и заработает около €300 млн за пять лет. «ПСЖ» купит Неймара за €222 млн.