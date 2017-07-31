"Узбекэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 1,7 раза

2017-07-31 06:59 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - АО "Узбекэнерго", объединяющее предприятия электроэнергетической и угольной промышленности Узбекистана, в 2016 году получило чистую прибыль, рассчитанную по национальным стандартам бухучета (НСБУ) в размере 1,192 триллиона сумов, что на 67,5 процента выше аналогичного показателя 2015 года.

Согласно годовому отчету компании, опубликованному на едином портале корпоративной информации, чистая выручка АО от реализации продукции в минувшем году увеличилась на 20,2 процента - до 6,272 триллиона сумов.

Валовая прибыль составила 1,616 триллиона сумов (рост на 67 процентов), прибыль от основной деятельности - 1,542 триллиона сумов (рост на 73,6 процента).

Дебиторская задолженность компании за прошлый год выросла на 30,9 процента и достигла 5,963 триллиона сумов, в том числе просроченная - на 70,3 процента, до 13,583 миллиарда сумов.

В структуру "Узбекэнерго" входят 54 энергетических предприятия различной формы собственности.

Официальный курс на 31 июля - 4070,38 сума/$1.

(Автор: Демир Азизов)