В Узбекистане назначен бизнес-омбудсман

2017-07-31 07:26 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Указом президента Узбекистана Дилмурод Касимов, работавший первым заместителем прокурора Самаркандской области, назначен бизнес-омбудсманом - уполномоченным по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Как сообщалось, институт уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при президенте страны учрежден президентом Мирзияевым в мае этого года.

Цели создания этого института - «усиление гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждение необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, укрепление правовых механизмов неприкосновенности частной собственности, а также обеспечение принципа приоритета прав субъектов предпринимательства».

(Автор: Демир Азизов)