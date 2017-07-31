0 В результате вооруженного инцидента в Гаджикабуле погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО
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В результате вооруженного инцидента в Гаджикабуле погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-07-31 06:52 | www.apa.az | 5

В результате вооруженного инцидента в Гаджикабульском районе погибли 5 человек.

Как передает миль-муганское бюро АПА, во время вооруженного нападения на дом по улице Байрама Ибрагимова застрелены 4 члена одной семьи. Это Намик и Назим Гамбаровы, а также Гюльбагда Гамбарова и Алмара Гамбарова.

Совершивший преступление злоумышленник был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. В настоящее время на месте преступления работают представители правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

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06:34

В Гаджикабульском районе на дом совершено вооруженное нападение.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано улице Байрама Ибрагимова.

По предварительным данным, в результате инцидента погибла жительница города Гаджикабул Алмара Гамбарова (1958 г.р.), Гамбаров Магомед получил ранение. Отмечается, что совершивший преступление злоумышленник застрелен прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

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