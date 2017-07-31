Число погибших в Венесуэле увеличилось до 16 человек за два дня

2017-07-31 08:02 | www.trend.az | 4

За два дня в Венесуэле, где в воскресенье проходят выборы в национальное учредительное собрание, погибли в ходе протестов 16 человек, передает РИА Новости со ссылкой на депутат Национальной ассамблеи Энри Рамос.



Ранее была информация о 13 погибших.

"Эти ужасно негативные дни принесли тяжелый итог - 16 венесуэльцев убиты", - написал Рамос в своем микроблоге в Twitter. При этом власти в лице мэра Каракаса Хорхе Родригеса ранее отрицали гибель людей в течение дня выборов.

Также Рамос сообщил, что участие в выборах составило, по данным оппозиции, около 2,5 миллиона человек из 19,4 миллиона зарегистрированных избирателей. "Воздержались 88% (избирателей)", - уточнил депутат.