Крупнейшие предприятия угольной отрасли Узбекистана войдут в состав АО "Узбекистон темир йуллари"

2017-07-31 08:25 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - АО "Узбекуголь" и АО "Шаргунькумир", ведущие предприятия угольной отрасли Узбекистана, передаются в состав АО "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги), следует из постановления президента страны, опубликованного на его сайте.

В настоящее время Узбекуголь и Шаргунькумир - входят в структуру АО "Узбекэнерго".

В постановлении говорится, что "действующая система управления угольной отраслью и руководство АО "Узбекуголь" не обеспечивают своевременное и эффективное выполнение поставленных задач" по развитию угольной промышленности и реализации инвестиционных проектов.

Рабочей комиссии во главе с первым заместителем премьер-министра Узбекистана, председателем правления "Узбекистон темир йуллари" Ачилбаем Раматовым поручено разработать механизм передачи предприятий угольной отрасли в состав "Узбекских железных дорог", а также предложения по финансовому оздоровлению отрасли.

В настоящее время разведанные запасы угля в Узбекистане составляют около двух миллиардов тонн. Добыча каменного угля ведется на трех месторождениях: Ангренском буроугольном, Шаргуньском и Байсунском.

Ангренское месторождение является крупнейшим в Узбекистане - разведанные запасы угля составляют 1,9 миллиарда тонн. Здесь действуют разрезы Ангренский и Апартак, где добыча идет открытым способом.

Главным потребителем угля в республике являются предприятия ГАК "Узбекэнерго" - тепловые электростанции, работающие на твердом топливе. На них приходится свыше 85 процентов общего потребления угля в республике.

Ранее сообщалось, что Узбекистан планирует в 2017-2021 годах инвестировать в развитие угольной промышленности 690,5 миллиона долларов и увеличить добычу угля в три раза.

АО "Узбекистон темир йуллари" является одной из самых эффективных компаний в республике. В последние годы под ее управление передан ряд крупных предприятий, в том числе бывший Ташкентский авиационный завод имени Чкалова (ныне АО "Ташкентский механический завод") и Ташкентский метрополитен.

(Автор: Демир Азизов)