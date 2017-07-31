Перестрелка в Гаджикабуле: Множество погибших

2017-07-31 08:37 | www.oxu.az | 4

В результате вооруженного инцидента в Гаджикабульском районе погибли 5 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, во время вооруженного нападения на дом по улице Байрама Ибрагимова застрелены 4 члена одной семьи. Это Намик и Назим Гамбаровы, а также Гюльбагда Гамбарова и Алмара Гамбарова.

Совершивший преступление злоумышленник был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. В настоящее время на месте преступления работают представители правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

A.M.