ООН высоко ценит партнёрство с Туркменистаном - Антониу Гутерреш

2017-07-31 08:41 | www.trend.az | 4

АШХАБАД/ Trend/ - ООН высоко ценит своё партнёрство с Туркменистаном, говорится в послании генерального секретаря этой организации Антониу Гутерреша в адрес президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

"Высоко ценю усилия вашего правительства по достижению наших общих целей, включая устойчивое развитие, устойчивый транспорт, борьбу с терроризмом и активизацию регионального сотрудничества", - говорится в послании.

Гутерреш поблагодарил за поддержку и успешное проведение в Ашхабаде в июне 2017 года "Диалога высокого уровня между ООН и Центральной Азией по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН".

По его мнению, принятая по его итогам декларация свидетельствует о единодушии стран Центральной Азии в укреплении партнёрства и координации с ООН в борьбе с терроризмом и предотвращении насильственного экстремизма.

Генеральный секретарь также оценил поддержку, которая оказывается со стороны руководства Туркменистана региональному Центру ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, штаб-квартира которой расположена в Ашхабаде.

"Эта поддержка свидетельствует об усилиях вашей страны по содействию региональному сотрудничеству и превентивной дипломатии", - сказано в письме.

Туркменистан избран в комиссию ООН по науке и технике в целях развития на период 2017-2020 годы, комиссию ООН по народонаселению и развитию на период 2016-2020 годы и комиссию ООН по социальному развитию на период 2017-2021 годы.

Официальный Ашхабад призвал созвать в этом году специальную конференцию под эгидой ООН, посвященную улучшению экологической ситуации в Центральной Азии. Туркменистан также выдвигает инициативу о разработке Водной Стратегии ООН.

В ноябре 2016 года в туркменской столице состоялась глобальная конференция ООН по по устойчивому транспорту. Участники обсудили пути развития экологически устойчивых, безопасных, эффективных и надежных мультимодальных транспортных коридоров, предназначенных для эффективного перемещения товаров и передвижения людей.

Туркменистан с трибуны ООН выдвинул ряд международных инициатив и в вопросе обеспечения надежных поставок энергоносителей на мировые рынки, говоря о том что правовой механизм мог бы позволить учитывать интересы производителей, покупателей и транзитеров.

Туркменистан является одним из ключевых поставщиков природного газа, сырье экспортируется в Китай и Иран.

По данным британской Gafney, Cline & Associates, запасы месторождения "Галкыныш" (второго крупнейшего в мире) в совокупности с близлежащим очагом "Яшлар", на данном этапе оцениваются в 26,2 триллионов кубометров газа, а с учётом запасов вновь открытого

сопутствующего "Гаракел", входящего в данный блок достигли 27,4 триллионов.

Туркменистан на данном этапе от этого месторождения ведет строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

(Автор: Гусейн Гасанов)