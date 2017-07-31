Türkiye'nin en kritik toplantılarından biri

2017-07-31 08:31 | www.trend.az | 1

Yüksek Askeri Şura, hafta ortasında toplanıyor. Şurada 53 generalin ve generallik bekleyen albayların terfi ve emeklilikleri belirlenecek. Yüksek Askeri Şura’nın yapısındaki değişikliklerin ardından Şura kararlarında sivil inisiyatif belirleyici olacak. Bu yıl şura kararları, FETÖ’cü kadroların doldurulduğu son 4 yılın şuralarından ve 15 Temmuz kalkışmasından da alınan derslerle ince elenip sık dokunarak verilecek. 2013, 2014 ve 2015 şuralarında terfi ettirilen general ve amirallerin büyük çoğunluğu darbe girişimine katılmaları yahut FETÖ bağlantılarının tespiti üzerine ihraç edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplanan YAŞ’ta terfi alan bazı kripto isimler de kısa sürede görevden uzaklaştırıldı. Bu yıl terfilerde sızma olmaması için çok daha titiz bir çalışma yürütülüyor. Darbe girişimi öncesinde ve sonrasında FETÖ terör örgütüyle etkin mücadele yürüten komutanların yıldızı parlamış durumda.

BU ŞURADA HER ŞEY DEĞİŞECEK

15 Temmuz’da milleti bombalayan hava ve kara pilotların yargılanacağı davaların başlayacağı bu hafta, muvazzaf subayların ise gözü Yüksek Askeri Şura’da olacak. Şura, hafta ortasında Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısıyla toplanacak. Orgeneral ve oramiraller dışında, rütbesinde 3 ve daha fazla yılını doldurmuş 53 general ve amiral ile çok sayıda albayın terfi ve emeklilikleri belirlenecek. YAŞ hazırlıkları neredeyse tamamlanırken, terfi alacak personelin belirlemelerinde ince elenip sık dokundu. Tüm teamüller alt üst edildi. MİT başta olmak üzere tüm istihbarat birimlerinden, şuraya gelecek personele ilişkin detaylı bilgi alındı. Personel dosyaları, personele ilişkin çok çeşitli ve detaylı değerlendirmeler üzerinden hayli kabardı. İstihbarat notları, eğitim süreçleri, komutanlarının kanaatleri, devrelerinin ve mesai arkadaşlarından alınan değerlendirmelerle detaylı raporlar hazırlandı. Özellikle kripto FETÖ’cülerin tespit edilebilmesi ve terfilerde sızma olmaması için tüm ayrıntılar göz önünde tutuldu.

FETÖ İLE ETKİN MÜCADELE EDENLERİN YILDIZI PARLADI

Bu yıl terfi listelerinde ağırlıklı olarak liyakata bakılacak. Darbe girişimi öncesinde ve sonrasında FETÖ terör örgütüyle etkin mücadele yürüten komutanların yıldızı parlamış durumda. Özellikle Hava Kuvvetleri’nde, yapılan çağrı üzerine özel sektördeki işlerini bırakıp göreve geri dönen pilotlardan sırası gelenlerin terfi ettirilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Yıllarca FETÖ’yle mücadelede varlık göstermediği gibi Hava Kuvvetleri’nin yıpratılmasında dolaylı da olsa etkisi olan komutanlar için ise gergin bir bekleyiş var. Bu komutanların emekliye sevkedilmeleri bekleniyor. İstihbarat ve analizlerde FETÖ ile bağlantısı şüphesi dahi olsa hiçbir ismin terfi alamayacağı belirtiliyor.

Terfisi şaşırtmıştı

2013, 2014, 2015 şuraları ile darbe girişimi sonrası bazı kripto FETÖ’cülerin terfi ettirildiği ancak kısa sürede TSK’dan çıkarıldıkları 2016 şurasından ciddi dersler çıkarıldı. Bu yıl terfi listesinde 2013, 2014 ve 2015’te terfi alan general ve amirallerin sayıları hayli düşük. Bu tarihlerde terfi alanların büyük çoğunluğu FETÖ’cü çıkmış, bu kişilerin TSK ile ilişikleri kesilmişti. 2013 YAŞ’ında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda korgeneralliğe terfi eden 5 kişiden 2’si ihraç edildi. Geçen yıl korgeneralliğe terfi alan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı da var. Tuğgeneralliğe terfi eden 25 personelden geriye 4 kişi kaldı. Tuğamiralliğe terfi eden 8 isimden 7’si ihraç olurken biri emekli edildi. Hava Kuvvetleri’nde 2013’te Orgeneral Mehmet Erten emeklilik kararına direnmiş ve YAŞ üyesi yapılmıştı. O yıl teamüller uyarınca Abidin Ünal’ın terfisi beklenirken, darbeci Akın Öztürk orgeneralliğe terfi etmiş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmıştı. Tümgeneralliğe terfi eden 4 kişiden 2’si ihraç oldu.

26 tuğgeneral FETÖ’cü çıktı

2014'te Kara Kuvvetleri'nde orgeneralliğe terfi eden 3 isim arasındaki Adem Huduti ihraç edildi. Korgeneralliğe terfi eden 5 kişiden ikisi ihraç olurken, tümgeneralliğe terfi eden 12 isimden geriye 6’sı kaldı. Tuğgeneralliğe terfi eden 23 kişiden çoğu ihraç olurken 3’ü göreve devam ediyor. Deniz Kuvvetleri’nde tuğamiralliğe terfi eden 8 isimden 5’i ihraç edildi, geriye 2 isim kaldı. Hava Kuvvetleri’nde 2014’te Abidin Ünal orgeneralliğe terfi ederken, o yıl orgeneral olarak Eskişehir merkezli yeni oluşturulan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı’na atandı. O yıl Hava’da tümgeneralliğe terfi eden 5 kişi de darbeci çıktı, tuğgeneralliğe terfi alan 10 isimden geriye 2 isim kaldı. 6 kişi FETÖ’den ihraç edildi. Org. Hulusi Akar’ın Kara Kuvvetleri Komutanı olarak hazırladığı YAŞ listesini sunduktan sonra YAŞ’ta Genelkurmay Başkanlığı’na atandığı 2015 yılı YAŞ’ında da Kara Kuvvetleri’nde korgeneralliğe terfi eden 6 kişiden 3’ü ihraç yada emekli edildiler. Tümgeneralliğe terfi eden 9 kişiden 3’ü ihraç olurken, tuğgeneralliğe terfi alan 26 kişinin 22’si ihraç edildi. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri’nde tümamiralliğe terfi eden 4 kişiden 2’si, tuğamiralliğe terfi eden 9 kişiden 6’sı ihraç edildi. Hava Kuvvetleri’nde Akın Öztürk’ün YAŞ Üyeliği’ne getirildiği 2015'te tümgeneralliğe terfi alan 4 isim de FETÖ’den ihraç edildi. Tuğgeneralliğe terfi eden 9 isim ise halen görevde.

Yeni Şafak