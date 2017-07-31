Тело шехида предано земле – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-31 08:53 | www.oxu.az | 4

Военнослужащий азербайджанской армии Гусейн Закир оглу Акберли (1993 г.р.), погибший при предотвращении провокации армянских вооруженных сил в ночь на 30 июля, похоронен в родном Джалилабадском районе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, тело военнослужащего ВС Азербайджана было предано земле на кладбище в селе Эчара.

На церемонии похорон присутствовали сотрудники аппарата ИВ района, представители общественности, воинской части, в которой служил погибший, Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, жители села.

Флаг, который покрывал гроб шехида, передан его семье. В честь погибшего был дан торжественный залп, после чего тело шехида было предано земле.

A.M.