Сирийские войска готовятся к решающему удару по ИГИЛ
2017-07-31 09:01 | www.oxu.az | 4
Правительственные войска Сирии близки к победе над группировкой ИГИЛ.
Как передает Oxu.Az, им удалось войти на территорию провинции Дейр-эз-Зор, в которой находится последний крупный оплот террористической организации.
Как сообщили «Известиям» источники в армии страны, сирийские войска вошли в провинцию со стороны Ракки.
«Сейчас правительственные войска находятся в 50–60 км от одноименного административного центра (Дейр-эз-Зор. — Ред.)», — сказал один из собеседников издания.
A.M.