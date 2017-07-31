Сирийские войска готовятся к решающему удару по ИГИЛ

2017-07-31 09:01 | www.oxu.az | 4

Правительственные войска Сирии близки к победе над группировкой ИГИЛ.

Как передает Oxu.Az, им удалось войти на территорию провинции Дейр-эз-Зор, в которой находится последний крупный оплот террористической организации.

Как сообщили «Известиям» источники в армии страны, сирийские войска вошли в провинцию со стороны Ракки.

«Сейчас правительственные войска находятся в 50–60 км от одноименного административного центра (Дейр-эз-Зор. — Ред.)», — сказал один из собеседников издания.

A.M.