Узбекистан привлечет $137 млн кредитов для допфинансирования трех инвестпроектов на АО «Навоиазот»

2017-07-31 09:01 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан планирует дополнительно привлечь в зарубежных банках кредиты на общую сумму 137,36 миллиона долларов под гарантию правительства для финансирования трех инвестиционных проектов на АО "Навоиазот", крупнейшем в республике химическом предприятии по производству минеральных удобрений, следует из обнародованного в СМИ постановления президента Шавката Мирзияева.

В том числе планируется привлечь кредит консорциума японских банков во главе с Bank of Tokyo Mitsubishi на сумму 2,5 миллиарда японских йен (эквивалент 21,74 миллиона долларов), предоставляемого для оплаты страховой премии Японского экспортно-кредитного агентства (NEXI), и кредит консорциума Commerzbank (Германия) и Credit Suisse (Швейцария) на 115,62 миллиона долларов.

Как сообщалось, на "Навоиазоте" планируется реализовать проект по строительству комплекса производств поливинилхлорида, каустической соды и метанола стоимостью 501,1 миллиона долларов. Проектная мощность составит 100 тысяч тонн ПВХ, 71,8 тысячи тонн каустической соды и 295,4 тысячи тонн метанола в год. Генеральным подрядчиком является China CAMC Engineering Co., Ltd.

Проект "Строительство производства аммиака и карбамида" стоимостью 985,7 миллиона долларов предполагает производство 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысячи тонн карбамида в год. Проект реализуют Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Corporation.

Стоимость третьего проекта, предусматривающего организацию производства азотной кислоты, составляет 216,67 миллиона долларов, проектная мощность - 500 тысяч тонн неконцентрированной кислоты в год. Генеральным подрядчиком выступает швейцарская Casale S.A.

Дополнительные средства на сумму 137,36 миллиона долларов привлекаются для своевременной и качественной реализации этих проектов.

В документе сообщается, что при разработке тендерной документации и ТЭО проектов строительства на заводе "Навоиазот" новых производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды, метанола, аммиака и карбамида, а также модернизации производства азотной кислоты были допущены "недостатки в части глубокого изучения конъюнктуры мирового рынка и тщательной проработки реальных источников финансирования".

Президент Узбекистана возложил персональную ответственность на руководителей министерств и ведомств, причастных к допущенным ошибкам.

Одновременно документом определен ряд мер по ускорению реализации инвестпроектов, в том числе разрешено до первого июля 2018 года осуществлять строительные работы параллельно с проектным финансированием.

"Навоиазот" введен в строй в 1964 году, специализируется в производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.

(Автор: Демир Азизов)