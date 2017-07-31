США вернули Японии 4 га земли

2017-07-31 09:16 | www.oxu.az | 3

США вернули Японии часть территории, которая использовалась под авиабазу корпуса морской пехоты США Футэмма. Она расположена в южной префектуре Окинава.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Площадь возвращенной территории составляет 4 га.

В настоящий момент в Японии ведутся строительные работы для передислокации авиабазы. По мнению жителей района, в котором расположен объект, полеты конвертопланов MV-22 Osprey, расположенных на базе, небезопасны для местного населения.

Как отмечается в агентстве, решение США вернуть часть территории демонстрирует намерение страны сдвинуть данный процесс с мертвой точки.

Н.О.