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Официальный курс маната к мировым валютам на 31 июля

2017-07-31 09:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 июля установлен на уровне 1,7009 и 1,9963 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

31.07.2017

1 доллар США

1 USD

1.7009

1 евро

1 EUR

1.9963

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