Завтра владельцев этих автомобилей будут штрафовать

2017-07-31 09:24 | www.oxu.az | 4

Водители автомобилей, не совершившие техосмотр своих автомобилей до сегодняшнего дня, будут привлечены к административной ответственности.

Как передает Oxu.Az, срок техосмотра легковых автомобилей, производимых на основе базовой модели иностранных государств, завершается 31 августа.

По этой причине владельцы автомобилей, управляющие ими без прохождения техосмотра, с 1 августа будут привлекаться к административной ответственности.

Отметим, что административный штраф за непрохождение техосмотра составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов – для должностных лиц и 300 манатов – для юридических лиц.

Техосмотр грузовых автомобилей и автобусов будет проходить с 1 августа по 31 октября.

A.M.

