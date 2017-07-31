Армения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушила режим прекращения огня 125 раз

2017-07-31 09:47 | www.apa.az | 7

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз.



как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кехнегышлаг Агстафинского района, Мезем, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Баш Гервенд, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.