Криштиану Роналду даст показания в суде

2017-07-31 09:36 | www.oxu.az | 4

Футболист «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в понедельник даст показания по делу об уклонении от уплаты налогов, в котором его подозревает прокуратура, сообщил Высший суд Мадрида, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Роналду даст показания «в рамках дела, открытого на основании иска прокуратуры Мадрида по факту возможного совершения нескольких налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы», — говорится в заявлении пресс-службы суда. Как пояснили источники агентства в Национальной судебной палате, речь не идет о суде, а о показаниях «на стадии расследования».

Свои показания Роналду будет давать в суде первой инстанции города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) в закрытом режиме.

Прокуратура утверждает, что португалец использовал созданную в 2010 году «бизнес-структуру» с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за «имиджевые права». Общая сумма скрытых от уплаты налогов составила 14,7 миллиона евро, в том числе в 2011 году — 1,39 миллиона евро, в 2012 году – 1,66 миллиона, в 2013 – 3,2 миллиона, в 2014 – 8,5 миллиона.

Иск в отношении португальского футболиста отдел по экономическим преступлениям прокуратуры представил в суд 13 июня.

Н.О.