В Баку пешехода переехали два автомобиля

2017-07-31 09:45 | www.oxu.az | 7

В Сабунчинском районе Баку пешеход погиб в ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на аэропортовской трассе автомобиль марки Mercedes сбил мужчину примерно 50 лет, после чего проехался по нему. Следовавший за ним другой автомобиль также проехался по телу пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия. Труп искалечен до неузнаваемости, ввиду чего личность умершего пока установить не удалось.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие.

A.M.

