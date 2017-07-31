В Баку стартует 11-й день соревнований Чемпионата Европы по стрельбе

2017-07-31 09:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку в понедельник стартует 11-й день соревнований Чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2017.

Сегодня в Бакинском центре по стрельбе пройдут соревнования по стрельбе из стандартной винтовки на дистанции 300 метров среди мужчин, по стрельбе из винтовки из трёх положений с 300 метров среди мужчин, по стендовой стрельбе среди мужчин, юниоров и женщин, по стрельбе из крупнокалиберного пистолета с 25 метров среди мужчин.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Азад Гасанли)