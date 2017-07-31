В Баку выкрикнули «Аллаху Акбар» перед посольством США

2017-07-31 10:10 | www.oxu.az | 4

В Баку перед посольством Соединенных Штатов Америки произошел инцидент.

Как передает Oxu.Az, неизвестный встал перед посольством и выкрикнул «Аллаху Акбар». Человек сразу же был задержан и доставлен в Управление полиции Насиминского района.

В управлении полиции Насиминского района подтвердили факт. В ходе расследования выяснилось, что нарушитель спокойствия – житель Баку Али Гулиев, 1952 года рождения. А.Гулиев написал объяснительную, после чего был отпущен.

A.M.

