Казахстан осуждает запуск КНДР баллистической ракеты

2017-07-31 10:13 | www.trend.az | 4

Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с запуском баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой выступило с заявлением, передает МИА "Казинформ"со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Республика Казахстан решительно осуждает запуск Корейской Народной Демократической Республикой баллистической ракеты 28 июля 2017 года. Подобные действия грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе.

Безответственная политика КНДР негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты. Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества.

Угроза ракетной и ядерной программы КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам активизировать усилия по поиску взаимоприемлемого решения путем скорейшего возобновления переговорного процесса. Представляется, что выход из сложившейся ситуации возможен именно через переговоры, а не силовое разрешение проблемы, вызванной провокационными действиями северокорейских властей», - говорится в тексте заявления.

Напомним, 28 июля КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.