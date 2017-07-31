Завтра в Баку начинается прием документов в группы дошкольной подготовки

2017-07-31 10:29 | www.apa.az | 5

С 1-го августа начинается электронная регистрация детей в группы дошкольной подготовки столичных школ на 2017-2018 учебный год.

Как сообщает АПА, об этом заявила заведующий сектором Управления образования города Баку Ильхама Абдуллаева.

Она отметила, что регистрация будет проводиться онлайн с 1-го по 18-е августа: «Прием документов в школах же будет проводиться с 15 по 30 сентября».

Напомним, в районах прием документов в группы дошкольной подготовки ежегодно проводится с 15 августа.