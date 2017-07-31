Перестрелка в Гаджигабуле: Множество погибших и раненых – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-31 10:29 | www.oxu.az | 3

В Гаджигабуле полиция нейтрализовала преступника, напавшего на дом и убившего 4 членов одной семьи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, вражда жителя Гаджигабула, Мубариза Мехтиева, 1971 года рождения, с семьей Гамбаровых началась еще в России. Несколько дней назад М.Мехтиев, вернувшись из России, напал на дом Гамбаровых, застрелив 4 человек и ранив еще одного. М.Мехтиев был окружен полицией и застрелен.

Ниже указаны имена убитых:

Намиг Гамбаров, 1988 года рождения

Назим Гамбаров, 1953 года рождения

Гюльбагда Гамбарова, 1962 года рождения

Бибиляр Гамбарова, 1958 года рождения

Мубариз Мехтиев, 1971 года рождения (нападавший).

Раненый:

Мамед Гамбаров, 1947 года рождения

08:37

В результате вооруженного инцидента в Гаджикабульском районе погибли 5 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, во время вооруженного нападения на дом по улице Байрама Ибрагимова застрелены 4 члена одной семьи. Это Намик и Назим Гамбаровы, а также Гюльбагда Гамбарова и Алмара Гамбарова.

Совершивший преступление злоумышленник был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. В настоящее время на месте преступления работают представители правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

A.M.