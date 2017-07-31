Торжество идей процветания, здоровья и воодушевленности нации

2017-07-31 10:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/-

Статья государственного комитета Туркменистана по спорту

Славная летопись независимого и нейтрального Туркменистана в эпоху своего могущества и счастья наполняется триумфальными достижениями первой половины 2017 года, объявленного по инициативе Главы государства Годом здоровья и воодушевленности. Благодаря глубокой мудрости и дальновидности, решительности и последовательности уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова, высокому духу и целеустремленности, сплочённости нации вокруг своего Лидера, современный Туркменистан стремительно поднимается к новым вершинам успеха, умножая и укрепляя свой авторитет как одно из передовых и миролюбивых государств нашей планеты. Яркой демонстрацией высокого международного авторитета уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова стало его награждение зарубежными наградами, в том числе высокой государственной наградой Российской Федерации – Орденом Александра Невского за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства между двумя государствами и высшей наградой Гагаузии – Орденом «Gagauz Yеri» за личный вклад в укрепление дружественных братских отношений двух народов, содействие экономическому и культурному развитию автономии.

Туркменистан сегодня в полном смысле слова является спортивной страной, где Лидер нации своим личным примером увлекает соотечественников к активному занятию физической культурой, показывает великолепную спортивную форму массового участия. Будучи обладателем высоких степеней мастерства по нескольким видам единоборства, наш уважаемый Президент подчеркивает, что спорт – это воплощение силы, красоты, здоровья и устремлённости духа к вершинам прогресса.

Как подчеркивает наш национальный Лидер, главная миссия спорта– служить посланником мира, дружбы и прогресса. Главным событием нынешнего Года здоровья и воодушевленности, как на национальном, так и на континентальном уровнях, безусловно станут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, подготовка к которым вышла сегодня на финишную прямую. «Азиада-2017» станет крупнейшим торжеством идеалов не только в области спорта и олимпийского движения, но и продемонстрирует всему миру высокий международный авторитет и созидательный потенциал нейтрального Туркменистана, уверенного идущего по пути устойчивого развития в эпоху могущества и счастья.

Проведению в Ашхабаде Игр «Азиада-2017» придается не только спортивная, но и огромная общественно-политическая значимость. Как подчеркивает Глава государства, сегодня спорт становится важным элементом человеческого общения, инструментом взаимопонимания и толерантности между государствами и народами, людьми разных конфессий и убеждений. Примечательно в данном контексте то, что вся страна в обстановке высокого подъема готовится к торжественному началу 17 сентября 2017 года этих крупнейших и беспрецедентных в своём роде соревнований. Красивый и современный Олимпийский городок в Ашхабаде уже установил рекорд по количеству видов спорта на предстоящих соревнованиях. Олимпийский Совет Азии поддержал предложение Туркменистана включить в программу Игр из 21 видов спорта состязания по туркменской национальной борьбе гореш и конкуру, что стало действенным шагом, направленным на существенное расширение масштабов значимости предстоящих в сентябре игр Азиады-2017.

К слову необходимо отметить, что растущая популярность туркменской борьбы в мире – результат огромных усилий Президента Гурбангулы Бердымухамедова в области развития спорта, в том числе национальных его видов. Сегодня с уверенностью можно сказать, что туркменская борьба гореш претендует на статус олимпийского вида спорта и об этом свидетельствуют результаты состоявшегося 18-21 мая нынешнего года в Кейптауне первого чемпионата Африки по горешу, а также создание Федерации гореш Африканского континента. Таким образом, на сегодняшний день, итогом взаимодействия Госкомитета Туркменистана по спорту и Всемирной федерацией гореш является созданные Национальные федерации по этому виду спорта более чем в двадцати странах мира. Между ними налажено тесное партнёрство, одной из форм которого стала организация региональных состязаний, что способствует дальнейшему продвижению туркменского гореша на мировой спортивной арене. Кроме того, соревнования по гореш внесены в программу Всемирных игр 2017 года, которые проходят с 20-е по 30-е июля в польском городе Вроцлав.

Туркменистан сегодня занимает передовые строки мировых спортивных новостей благодаря также и успешной подготовке к приему участников V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в рамках которой прошли крупные тестовые соревнования регионального и континентального масштабов. Состоявшиеся международные первенства и чемпионаты, а также события государственного масштаба имеют важное значение в развитии олимпийского движения. Ожидается, что Азиада-2017 примет 64 делегаций от олимпийских комитетов стран Азии, Океании и Австралии, а также команду беженцев, которые будут выступать под флагом Олимпийского Совета Азии. На спортивных аренах нашей столицы выступят более 6 тысяч спортсменов, кроме того их будут сопровождать многочисленные представители тренерского и обслуживающего состава, репортёры, болельщики и другие участники.

Готовность олимпийских объектов Туркменистана была оценена по высшей степени в апреле этого года, когда в Ашхабаде проходила встреча руководителей делегаций Национальных Олимпийских комитетов стран-участниц V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Они ознакомились с объектами Олимпийского городка, условиями, созданными для спортсменов, тренеров, судей, зрителей, высоко оценили продуманную планировку городка, функциональные возможности объектов, а кроме того – архитектурную красоту строений. Все тестовые мероприятия прошли успешно и получили высокие оценки экспертов, подтвердивших, что объекты Олимпийского городка готовы к проведению Азиатских игр и соответствуют требованиям международных федераций.

Одним из фундаментальных характеристик реформаторской политики Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова является ее нацеленность на народное благо и сформулированная им новая концепция идеи государственности в современную эпоху. «Высшей ценностью нашей стремительно развивающейся страны провозглашен человек, - особо подчеркивает Лидер нации, - Поэтому мы проявляем глубокую заботу о каждом гражданине, в особенности, о молодежи, принимаем необходимые меры по совершенствованию государства и сплоченного общества, что является главной целью проводимой нами политики, суть которой заключена в девизе «Государство – для человека!». Основополагающий девиз, имеющий краеугольное значение для стратегии восходящего развития и укрепления государства нацелен на обеспечение счастливой жизни всего общества и гармоничного формирования каждой личности. При этом основным приоритетом внутренней и внешней политики Лидера нации являются забота о человеке, утверждение здорового образа жизни, формирование всего комплекса для формирования гармоничного общества в условиях мира, безопасности и устойчивого развития. Это особо важно при формировании молодого поколения, которому предстоит и далее наращивать мощь государства, созидательные возможности социально-экономического и культурно-гуманитарного потенциала.

Как подчеркивает Глава государства: «Обеспечение гармоничного физического, интеллектуального, духовно-нравственного и социального развития молодого поколения – будущего страны – служит гарантом незыблемости устоев государства». Стратегической задачей в данном контексте является развитие в Туркменистане массовой физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни в обществе, прежде всего среди молодежи. Для этого создаются все необходимые условия, которые отражаются в создании современной спортивно-физкультурной инфраструктуры, подготовке высококлассных спортсменов, которые завоевывают медали высшей пробы в крупных международных турнирах и чемпионатах.

Стратегической составляющей политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова стало и развитие в Туркменистане массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта высших достижений. И в этом лидер нации подает личный пример, совершая регулярные восхождения по Тропе здоровья, спортивные пробежки и прогулки на велосипеде, умело управляя и спортивным автомобилем, и резвым скакуном, а также инициируя проведение различных спортивно-оздоровительных мероприятий общенационального уровня и международных соревнований. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 15 июня этого года инициировал новую популяризаторскую акцию, организуемую в рамках проекта «Ашхабад-2017» и в целях укрепления в обществе принципов здорового образа жизни. В ходе знакомства с борта вертолёта с проводимыми работами по благоустройству столицы в преддверии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре текущего года, Глава государства, отметив, что 28 июля начнётся отсчёт 50 дней до старта Игр предложил 29 июля руководителям и работникам всех учреждений и предприятий отправиться на работу на велосипедах. По мнению Лидера нации, данная акция будет способствовать укреплению здоровья населения, повышению его экологической культуры, одновременно и популяризации велосипедного спорта.

Физкультура и спорт рассматриваются как мощный ресурс, консолидирующий общество, вдохновляющий народ, особенно его молодое поколение на выдающиеся свершения. На реализацию этого потенциала нацелены принятые в Туркменистане государственные программы развития и поддержки физкультуры и спорта, подготовки атлетов высокого класса, дан старт комплексным реформам. В рамках реализации национальных программ и масштабных преобразований направляются значительные объёмы инвестиций на решение этих задач и активизацию массового физкультурно-оздоровительного движения. В этом контексте фундаментальное значение имеет реализация долгосрочных мероприятий в рамках «Национальной программы поддержки и развития физкультуры и спорта в Туркменистане на 2011-2020 годы», нацеленной на дальнейшее укрепление спортивного потенциала страны, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных тренеров и спортсменов, переходу от массового спорта к спорту высших достижений.

Уважаемый Президент Туркменистана уделяет постоянное внимание и предъявляет высокие требования к готовности Олимпийского городка и всего комплекса объектов, которые станут ареной V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые станут грандиозным спортивным празднеством международного уровня. Глава государства в ходе знакомства 30-го мая нынешнего года с проведёнными работами, отметил, что Олимпийский городок станет гордостью столицы, яркой частью городского пейзажа, поэтому важно, чтобы весь обширный спортивный комплекс гармонизировал с архитектурным обликом Ашхабада. Президент Гурбангулы Бердымухамедов еще раз подчеркнул, что самая ответственная задача - обеспечить долгосрочный эффект от проведения Игр для страны и для всего региона в социально-экономическом плане, в дипломатической и гуманитарной сферах, в области спорта, туризма, в аспекте миротворческой политики независимого нейтрального Туркменистана.

К слову можно заметить символичность факта, что наш уважаемый Лидер уже в начале января провел первые тренировки в нынешнем Году здоровья и воодушевлённости вместе со своими соратниками в Олимпийском городке, строительство основных объектов которого уже завершено, а также совершил скоростной кросс на гоночном автомобиле в Центре автоспорта.

При этом он подчеркнул, что занятия физической культурой и спортом должны стать нормой повседневной жизни каждого туркменистанца, ведь регулярные физические упражнения увеличивают работоспособность, стимулируют творческую и интеллектуальную деятельность. При этом упражнения должны подбираться индивидуально, с учётом состояния здоровья и физической подготовки человека.

Президент Туркменистана обращает особое внимание и предъявляет повышенные требования по изучению лучшего мирового опыта и тесному партнерству в этих целях со специалистами международного класса. Для выполнения поставленных задач в настоящее время привлечены 19 зарубежных специалистов высшей квалификации. Они проводят учебно-тренировочные занятия по 13 видам спорта, которые включают такие виды как велоспорт, легкая атлетика, футзал, тяжелая атлетика, баскетбол, теннис, таэквондо (WTF), шахматы, вольная борьба, кураш, бильярд, конкур и бокс. Для сравнения можно привести цифры относительно того, что в 2015 году только один, а в 2016 году 5 зарубежных специалистов работали с туркменскими спортсменами. Туркменская сторона в данном направлении тесно сотрудничает с коллегами из Российской Федерации, Японии, Ирана, Федеративной Республики Германия, Узбекистана, Казахстана, Украины, Турции, Франции и Южной Кореи. Почётным гостем чемпионата Туркменистана по боксу в третьей декаде июня стал абсолютный чемпион мира Константин Цзю, который напутствовал участников словами: «Если спортсмен поставил перед собой цель, то должен приложить максимум усилий на пути к её достижению. И цель должна быть максимальной – ни меньше, чем победа на чемпионате планеты».

Результаты упорных тренировок наших спортсменов отражаются в растущей динамике завоеванных ими медалей и призов во время крупных международных соревнований, турниров и чемпионатов регионального, континентального и мирового уровней. В частности, по итогам первого полугодия 2017 года мастера спорта Туркменистана завоевали 409 медалей. Что на 65 медалей больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Подавляющее количество медалей были присуждены за победы в чемпионатах Азии и крупных международных соревнованиях. Участвуя в мировых чемпионатах и турнирах олимпийского уровня наши спортсмены были удостоены 261 медалей. Примечательно, что медали высшей пробы составляют более четверти, а серебряные медали соответственно более треть завоеванных высших наград.

Год от года растет интенсивность проведения международных учебно-тренировочных сборов. За первую половину 2017 года проведены 41 международных учебно-тренировочных сборов, когда в течение аналогичного периода 2013 года данный показатель составлял 11 учебно-тренировочных сборов.

Благодаря отеческой заботе Главы государства и созданным условиям растет количество молодежи и детей, занимающихся различными видами спорта. Только за первые шесть месяцев 2017 года количество спортсменов занимающихся в 158 спортивных школах Туркменистана приблизилось почти к 80 тысячам детей и юношей. При этом укомплектованность спортивных школ квалифицированными преподавателями составляет порядка 1 учитель-тренер к 30 спортсменам.

Туркменистан последовательно развивает и укрепляет взаимовыгодное международное спортивное сотрудничество, позволяющее широкому развертыванию обмену опытом, организованному и скоординированному проведению соревнований и чемпионатов, пропаганде спорта и физкультуры и по другим направлениям партнерства. Особой строкой в летописи спортивных событий были записаны крупные мероприятия, в частности 7 апреля 2017 года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялись Международный конгресс «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» и торжественное открытие нового современного спортивного комплекса. Участие Президента Туркменистана в этих крупных событиях, а также его встречи, проведённые с представителями зарубежных государственных кругов и международных организаций, иностранными бизнесменами придали особый смысл значимости самой программы мероприятий состоявшихся в этом прекрасном природном уголке страны.

Награждение Президента Гурбангулы Бердымухамедова за выдающийся личный вклад в развитие спортивного движения и сотрудничества в этой области Международной ассоциацией Мейбукан годзю-рю каратэ-до 10-м даном каратэ-до, а также присуждение туркменскому лидеру отличительной премии «Человека года», учрежденной Азиатской шахматной федерацией, стало своеобразным символом признания мировой значимости грандиозных дел по развитию спорта и физкультуры в Туркменистане.

Выполняя поручение Президента Туркменистана по широкому ознакомлению международной общественности с достижениями спортивной политики государства, презентации Игр Азиады-2017 в стране и за рубежом проведены ряд крупных конференций и форумов, «круглые столы», брифинги, пресс-конференции и другие мероприятия. В частности, с начала года состоялись научно-практическая конференция «Азиада-2017: Здоровье. Одухотворенность. Дружба», ряд презентаций и «круглых столов» в Ашхабаде, Анкаре, Баку и в других столицах мира. Медиа-форумы, учебные сборы, круглые столы и семинары, презентационные выставки-показы состоялись по вопросам рекламы и пропаганды Азиады-2017 через СМИ и средств массовой коммуникаций, ознакомлению с широкомасштабными подготовительными работами и инфраструктурой Олимпийского городка в Ашхабаде. Значительными событиями в этом ряду стали «круглый стол» и презентация предстоящих V Азиатских игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку. Делегация Туркменистана 7-8 июня 2017 года приняла участие в работе заседания Совета по спорту в рамках Соглашения стран СНГ по сотрудничесвту по физкультуре и спорту. Представители более чем 80 мировых и международных организаций и структур по прессе и СМИ приняли участие в работе состоявшегося 10 июня в г. Мары Международного медиа-форума “Азиада в мировой прессе”, посвященного 100 дням до начала V Азиатских игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Крупным и притягательным событием стала презентация Азиады-2017 во время IX Международного экономического саммита «Россия – исламский мир: «Kazansummit-2017», которая состоялась в г.Казань в середине мая месяца нынешнего года. Участники саммита, а это более 2000 высокопоставленных гостей из 50 стран: дипломаты, представители финансовых институтов, депутаты парламентов, инвесторы и бизнесмены, журналисты, посетившие выставочный стенд нашей страны получили возможность ознакомиться с успехами современного Туркменистана во всех областях, в том числе в области спорта. Большое место в экспозиции отведено Азиаде-2017. Красочные демонстрационные материалы и буклеты, текстильные изделия с символикой V Азиатских Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам ёмко и выразительно продемонстрировали о крупнейшем спортивном событии года в масштабах всего Азиатского континента под девизом «Здоровье. Воодушевление. Дружба».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов во время своего визита в Казахстан 10 июня 2017 года открыл выставочный центр Туркменистана в Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017». Туркменистан в рамках своей экспозиции представил мега-проект «Ашхабад-2017», который призван сквозь призму предстоящего в сентябре V Азиатских Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам показать современные достижения страны, открытость, красоту столицы, миролюбие и гостеприимство туркменистанцев.

Высокая значимость спортивной дипломатии в современном мире была подчеркнута во время переговоров Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, находившегося в середине июня месяца в Ашхабаде с визитом. Международное сотрудничество Туркменистана в данной области основывается в глубоком понимании того, что сегодня спорт является одним из важных каналов по установлению и расширению взаимопонимания и сотрудничества между народами и государствами. Было отмечено о том, что Азиада-2017 может стать отправной точкой для нового направления партнёрства Туркменистана и ООН по реализации долгосрочных целей устойчивого развития и социального прогресса. Глава Туркменистана особо отметил о придании предстоящим континентальным состязаниям не только спортивной, но и большой общественно-политической значимости, говоря о том, что сегодня спорт становится важным элементом человеческого общения, инструментом взаимопонимания и толерантности в отношениях между государствами и народами, людьми разных конфессий и убеждений.

Масштабные задачи, в том числе по достойной встрече Игр «Азиады-2017» и в области развития спорта и физкультуры были поставлены Президентом Туркменистана по время расширенного заседания Кабинета Министров страны 7 июля 2017 года. Президент Туркменистана поручил держать под постоянным контролем решение вопросов подготовки к Азиаде-2017, которая, став важным событием в спортивной жизни нашей страны и всего Азиатского континента, призвана способствовать укреплению отношений дружбы и братства между государствами и народами.

Высокие требования, предъявляемые по выполнению ответственных задач обязывает каждого из нас работать с полной отдачей, с чувством причастности к великим делам в эпоху могущества и счастья родной Отчизны под мудрым руководством уважаемого Лидера нации, уверенного ведущего свой народ к вершинам новых успехов.