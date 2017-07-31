Ахты - жемчужина Дагестана – ФОТО

2017-07-31 10:35 | www.oxu.az | 3

В Дагестане, где множество колоритных сел, есть селение, привлекающее большое число посетителей не только из России, но и из Азербайджана, передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Это – село Ахты, известное своими уникальными горячими источниками, несущими исцеление от целого ряда серьезных заболеваний. Расположенное недалеко от границы с Азербайджаном, селение Ахты особенно популярно среди жителей северных регионов нашей страны. Приезжая сюда за лечением, туристы бывают очарованы великолепием горных пейзажей, щедростью садов, старинной архитектурой и бесконечным гостеприимством местных жителей.

Исцеление в горах

Административный центр Ахтынского района – село Ахты расположено на высоте свыше 1000 метров над уровнем моря в окружении живописных горных вершин, в месте слияния рек Самур и Ахтычай, всего в 35 км от азербайджанской границы. Это лезгинское селение, в котором проживает порядка 15 тысяч жителей, издавна является одним из основных культурных и туристических центров Дагестана. Несмотря на русскоязычную версию «Ахты», самоназванием села во все времена был топоним «Ахцагь». Предположительно, это название произошло от сочетания лезгинских слов «родной» и «очаг». Селению Ахты минимум 3000 лет, о чем свидетельствует многочисленные находки, ныне хранящиеся в местном краеведческом музее. В разные периоды истории Ахты входил в состав Кавказской Албании, империй Сасанидов, Ширваншахов и других государственных образований.

На протяжении веков Ахты славится целебными горячими источниками, первое упоминание о которых в исторических документах относится к VI веку н. э. Ахтынские источники под большим напором пробиваются на поверхность из сланцевых толщ гор с глубины 1400-1700 метров. Научные исследования свойств этих вод проводились еще в царской России, после чего была подтверждена их высокая эффективность в лечении ряда заболеваний. На месте источников много раз строились и перестраивались бани. В советские годы инфраструктура источников продолжала развиваться, здесь были построены пансионат, гостиница, завод по розливу лечебно-столовой воды «Ахты».

В настоящее время бальнеологический курорт «Ахты» включает 14 сероводородных, йодо-бромных и радоновых источников, расположенных на обширной территории. Условно они подразделяются на верхние бани «Хамам» и нижние «Жени». Самые горячие воды, температурой 50-52 градусов, в источниках «солдатский», «офицерский», «мужской», «женский», расположенных в верхних банях. В источниках «Жени», расположенных в километре от верхних, температура воды колеблется в пределах 43 градусов. Так, гидрокарбонатно-хлоридно натриевая вода в местном источнике «Буругъ Яд» по минеральному составу близка к ессентукским соляно-щелочным водам.

Воды горячих ахтынских источников незаменимы в виде ванн для лечения суставного ревматизма и радикулита, а при приеме внутрь - в лечении гастритов с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и многих других заболеваний. Сероводород активно проникает в организм через кожу и дыхательные пути. Минеральные ванны эффективны также при лечении заболеваний позвоночника, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Есть в Ахтах и источники с прохладной водой, как, например, источник у дороги, идущей из Ахты в заброшенное село Кудчах. Вода в нем температурой 27,5 градусов отличается повышенным содержанием магния. А напротив Ахтынской крепости расположен содовый источник температурой 32,7 градусов, вода которого рекомендуется для приема внутрь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей и нарушении обмена веществ. Купание в этой воде улучшает кровообращение, укрепляет нервную систему, улучшает сон и аппетит.

Еще один уникальный метод исцеления в Ахтах – грязелечение. Рядом с источниками «Жени» расположена одноименная грязелечебница. Находящееся здесь природное грязевое озеро с целебной массой незаменимо при лечении ревматизма, заболеваний опорно-двигательного аппарата, спортивных травм, кожных заболеваний и многих других патологий. Как нам сказала администратор лечебницы Пальмира Мурсалова, пациенты могут не только окунаться прямо в теплую целебную грязь, но и проходить кабинетные процедуры с аппликацией грязи на пораженные участки, а также принимать ванны с водой из источников. Эффект в лечении даже самых безнадежных случаев проявляется мгновенно и сохраняется надолго.

По словам одного из посетителей лечебницы – учителя физкультуры из Махачкалы Мурада Амирасланова, он уже четвертый год подряд приезжает в Ахты на лечение и профилактику хронического артроза. «Сочетание грязевых ванн и водных процедур моментально оказывает благоприятное влияние на мое самочувствие. Уже после второй-третьей процедуры я забываю о болях и превосходно себя чувствую на протяжении до полугода без применения медикаментов».

Определенно, такой мощный эффект от лечения в Ахтах связан не только с составом воды или целебной грязи. «В этом краю удивительный воздух, кристальная вода и экологически чистые продукты, - говорит постоянная посетительница курорта, медсестра из Баку Эльмира Алиева. – Я убеждена, что именно сочетание всех этих факторов способствует быстрому избавлению пациентов от недугов, формируя Ахтам заслуженную славу международной здравницы».

Царская крепость и филигранный мост

Туристическая инфраструктура селения Ахты еще только формируется, но, несмотря на это, гостям доступны здесь широкие возможности не только для лечения, но и содержательного досуга. Остановиться приезжие могут как в курортных пансионатах, так и в отелях. Так, при источниках «Жени» действует отель-пансионат «Ахты», в котором семь комнат повышенной комфортности. На первом этаже отеля семь банных номеров с бассейнами, куда поступает лечебная вода из источников. Пациенты могут расположиться и в отдельных номерах при грязелечебнице «Жени». В Ахтах также действует развлекательный комплекс с отелем «Самур», о котором мы еще расскажем.

Начать знакомство с историей Ахтов лучше всего с посещения Ахтынского краеведческого музея, основанного в 1937 году. Собрание этого, одного из лучших в России сельских музеев, насчитывает более 12 тысяч экспонатов, отражающих историко-культурную и географическую самобытность Ахтынского района и лезгинского народа. Экспонаты охватывают временной отрезок от каменного века до наших дней. На первом этаже музея представлены окаменелости доисторических животных, найденные на территории района, орудия труда древних людей, старинные монеты, элементы архитектуры, различное оружие, украшения, коллекция рукописей и т.д. На втором этаже можно увидеть портреты и личные вещи выдающихся уроженцев Ахтынского районов, а также успешных спортсменов, образцы народного костюма и другие интересные экспонаты. Экспозиция музея поможет вам лучше сориентироваться в Ахтах и наметить обязательные к посещению объекты, такие как Ахтынская крепость, чей макет можно видеть в одном из залов.

Ахтынская крепость, построенная в 1839 году генералом Е. А. Головиным - самая южная крепость на территории России. Служившая опорной базой русской администрации в Самурской долине, крепость состоит из прекрасно сохранившихся мощных стен, солдатских казарм и порохового погреба. В 1848 году эту русскую крепость пытались захватить войска имама Шамиля вместе с ахтынцами, но потерпели тактическое поражение. В советское время крепость использовалась под различные нужды. В настоящее время в крепости планируется создании историко-культурного комплекса.

Среди других достопримечательностей селения Ахты – знаменитый мост, спроектированный бельгийским и итальянским инженерами Джиорсом и Дебернарди, чье строительство завершилось в 1915 году. Этот красивый исторический мост филигранной работы через бурную реку Ахтычай используется и поныне. Высокую культурную ценность представляет и мост «УстІа Идрисан Муьгъ», построенный местным инженером Идрисом Юнусовым в 1936 году.

Нельзя не упомянуть и прекрасную джума-мечеть, основанную арабским полководцем Абу Муслимом аль-Маслама - одну из пяти ныне действующих в Ахтах мечетей, которой уже более 1300 лет. В конце XIX века мечеть подверглась основательной реконструкции, а недавно у нее был полностью обновлен купол, чье сияние заметно из самых отдаленных уголков селения.

Блуждая по узким улочкам Ахтов, вы непременно увидите старинные дома, которым по 200-300 лет, некоторые уже заброшенные, а во многих до сих пор проживают люди. Особенно интересны дома, крепящиеся на отвесных скалах над рекой – их архитектура прошла испытание временем и не перестает удивлять.

Лезгинский богатырь и африканские страусы

Чтобы окинуть взглядом все селение Ахты, расположенное на обоих берегах реки Ахтычай, туристы поднимаются к мемориалу Шарвили на вершине горы Келезхев. Отсюда как на ладони видны мечети, мосты, крепость, дома и улочки живописного селения.

Шарвили - лезгинский богатырь, обладающий выдающимися физическими способностями, герой одноименного эпоса, состоящего из 20 сказаний. В Ахтах - на малой родине героя эпоса, каждое лето проводится праздник Шарвили. Советуем вам подгадать время вашего приезда в Ахты именно на этот период. Во время праздника улицы селения преображаются, украшенные красочными панно, плакатами и флажками. В Ахты съезжаются тысячи гостей из Южного Дагестана и Северного Азербайджана, которых у въезда в Ахтынский район встречают певцы и танцоры в национальных костюмах, всадники в бурках. Основное символическое действие праздника - восхождение на гору Келезхев, где по преданию хранится «не знавший поражений» меч народного героя. На гору, где установлена ротонда, ведет лестница, состоящая из 222 ступеней.

На музыкальных площадках Ахтов в этот день исполняются старинные и современные песни и танцы, на спортивных площадках проходят соревнования по национальным видам спорта - поднятию гирь, метанию дисков, армрестлингу, борьбе, а в парках выступают канатоходцы и жонглеры. Также традиционно участники праздника посещают музеи в Ахтах, вход в которые в этот день свободный.

Говоря об Ахтах, нельзя обойти вниманием и большие, сочные и сладкие ахтынские яблоки. Продолжительность солнечного сияния здесь самая длительная в Дагестане - 2553 часа в год. Мягкий климат, чистый воздух и вода, традиционное садоводство без использования химикатов делают местные фрукты и овощи особенно вкусными. Навестите местный рынок и убедитесь сами!

Одной из самых необычных достопримечательностей Ахтов является… страусиная ферма, действующая в развлекательном комплексе «Самур». Кого меньше всего ожидаешь увидеть в горах Дагестана, так это страусов. Но и они здесь есть, причем целое стадо. Как оказалось, разведение страусов не требует каких-либо специфических условий содержания и может осуществляться практически в любой стране. Эти африканские птицы – самые большие в мире, неприхотливы в содержании, живут по 60-70 лет и прекрасно себя чувствуют в Ахтах.

Идея организовать в родном селе страусиную ферму принадлежит владельцу комплекса «Самур», предпринимателю и меценату Джигерхану Сулейманову. Ныне в загонах комплекса обитает около 25 взрослых птиц, полюбоваться на которых совершенно бесплатно может любой желающий. Страусы несут здесь яйца, которые весят по 1000-1400 грамм.

Всегда найдутся желающие отведать страусиного мяса. Хотя при комплексе «Самур» и действует хорошо оснащенный ресторан, но блюд из мяса и яиц страуса мы в нем не обнаружили. По словам сотрудников комплекса, хозяин держит страусов больше для себя, поскольку является ценителем живой природы: помимо страусов, здесь можно видеть павлинов, цесарок, фазанов и других необычных обитателей. Конечно, иногда страусы идут на убой, мясом которых хозяин угощает дорогих гостей.

Возможно, в скором будущем в ресторане и начнут подавать блюда из страусиного мяса или омлет из яиц, которым можно накормить 10-12 человек. А пока ферма служит бесплатным аттракционом для местных жителей и туристов, от которых здесь нет отбоя.

Ахтынцы издавна привыкли к повышенному вниманию приезжих. Во времена СССР здесь даже действовал аэропорт, посредством которого осуществлялось регулярное авиасообщение с Баку, Махачкалой, Тбилиси, Красноводском – настолько популярной была эта всесоюзная здравница. И сегодня, как и прежде, гостей в Ахтах встречают с необыкновенным радушием и почетом!

Н.О.