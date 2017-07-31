Магистры Школы бизнеса UNEC получили возможность прямого выхода на Европейский рынок труда

2017-07-31 10:36 | www.trend.az | 4

Магистры Школы бизнеса UNEC получили возможность прямого выхода на Европейский рынок труда.

Эту возможность представила им организация EFMD, которая является полноправным членом Школы бизнеса UNEC. Таким образом, магистры, обучающиеся в программе MBA, посредством сети трудоустройства EFMD “HIGHERED – Global Talent Network” получат возможность выхода на рынок труда за пределами страны.

Чтобы получить доступ к глобальному порталу, грамотные и способные магистры программы MBA должны пройти регистрацию по адресу https://unec.higheredtalent.org/Login. Адрес домена email unec.edu.az, необходимый для регистрации, можно получить, обратившись в Школу бизнеса UNEC.

Сразу после регистрации в портале магистры могут приступить к поиску работы в странах Европейского сообщества и в других глобальных регионах.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.