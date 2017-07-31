МВД распространило информацию о смерти новорожденного в Лянкяране

2017-07-31 12:00 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства, 30 июля примерно в 6:03 житель села Даргуба Лянкяранского района Шаиг Нуриев позвонил в службу «102» МВД и сообщил, что в его доме пропал новорожденный ребенок, который был в это время в коляске.

В этот же день примерно в 6:31 этот человек позвонил повторно и сказал, что обнаружил тело ребенка в колодце.

Прибывшие на место происшествия сотрудники РОП города Лянкяран вытащили тело ребенка из колодца.

По факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники РОП города Лянкяран проводят оперативно-розыскные мероприятия.