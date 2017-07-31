В следующем месяце произойдет полное солнечное затмение

2017-07-31 12:00 | www.oxu.az | 3

В августе 2017 года произойдет полное солнечное затмение.

Как сообщили Oxu.Az в Национальной академии наук Азербайджана, солнечная корона, как ожидается, будет в разы превышать привычные свои размеры при «обычных» затмениях.

Продолжительность затмения составит 2 минуты 40 секунд, ширина лунной тени на земной поверхности – 115 км.

Редкое природное явление, которое охватит Западную Европу и Южную Америку, смогут наблюдать только жители США.

Очередное солнечное затмение должно произойти в сентябре 2035 года.

A.M.

