S&P ждет устойчивый рост экономики Азербайджана в ближайшие три года

2017-07-31 11:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) прогнозирует реальный рост экономики Азербайджана в 2018 году на два процента, следует из отчета агентства.

В 2017 году S&P ожидает сокращение экономики страны на один процент, в 2019 и 2020 годах - реальный рост на 3,5 процента.

Как отмечают эксперты агентства, главным фактором роста экономики Азербайджана станут поставки газа в рамках второй фазы разработки месторождения “Шах Дениз”.

“Мы также ожидаем повышения эффективности инвестиций в ненефтяной сектор на фоне снижения инфляции”, - говорится в отчете.

По данным агентства, номинальный ВВП Азербайджана продолжит рост и к 2020 году увеличится с 60 миллиардов (38 миллиардов долларов) до 89 миллиардов манатов (48 миллиардов долларов).

Как отмечают аналитики S&P, в 2017 году ВВП на душу населения в Азербайджане составит четыре тысячи долларов, в 2018 году - 4,4 тысячи долларов, в 2019 году - 4,7 тысячи долларов, а в 2020 году - 4,8 тысячи долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

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