МВД о гибели 5-дневного ребенка в Лянкяране

2017-07-31 12:08 | www.oxu.az | 6

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с гибелью ребенка в Лянкяране.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, 30 июля около шести часов вечера житель села Даргуба Лянкяранского района Шаиг Нуриев позвонил в call-центр 102 МВД и сообщил, что его 5-дневный ребенок пропал из кроватки в доме.

Примерно через полчаса Ш.Нуриев вновь позвонил, сообщив, что тело ребенка находится в колодце во дворе дома.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Отделения полиции города Лянкяран извлекли тело ребенка из колодца.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

A.M.

