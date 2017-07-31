В Азербайджане водитель грузовика поставил жизни людей под угрозу – ВИДЕО

2017-07-31 12:15 | www.oxu.az | 6

На одной из азербайджанских дорог был замечен водитель, перевозивший трубы и людей в кузове. Причем трубы выступают за пределы кузова, а люди сидят или стоят на них. Кузов не имеет задней двери, из-за чего трубы и люди могут выпасть в любой момент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, видео сделано одним из водителей.

Отметим, что согласно 56-ой статье закона «О дорожном движении», перевозка людей в кузове грузовых автомобилей разрешена лишь при наличии специальных сидений и ремней безопасности. В противном случае водителя ждет штраф в размере 60 манатов и 3 штрафных балла.

A.M.

