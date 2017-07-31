Страны Латинской Америки отказались признавать выборы в Венесуэле

2017-07-31 12:14 | www.apa.az | 3

Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика и Чили заявили, что не признают результаты воскресных выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении министерств иностранных дел этих страны.

В мексиканском внешнеполитическом ведомстве считают, что правительство Венесуэлы решило провести выборы, противоречащие общепризнанным демократическим принципам, не соответствующие конституции республики и углубляющие кризис, который переживает страна. Мехико также осудил случаи насилия и репрессий, в которых еще больше венесуэльцев погибли или получили ранения.

Бразилия призывает венесуэльские власти приостановить формирование Конституционной ассамблеи и открыть эффективный канал для взаимодействия и диалога с венесуэльским обществом с тем, чтобы проложить путь к мирному переходу власти и восстановить демократический порядок, независимость ветвей власти и обеспечение прав человека.

В Чили считают, что это незаконное решение еще сильнее углубило раскол в венесуэльском обществе и не решает ни одну из политических, экономических и социальных проблем. Правительство Перу приняло решение созвать совещание глав МИД стран Северной и Южной Америки.