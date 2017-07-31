Предпремьерный показ фильма «2Pac: Легенда» в CinemaPlus – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-31 12:30 | www.oxu.az | 3

Баку, 29 июля: В кинотеатре «CinemaPlus Gənclik Mall» 25 июля днем для журналистов был организован пресс показ фильма «2Pac: Легенда», а вечером прошел грандиозный предпремьерный показ того же фильма, посвященной жизни легендарного рэп-музыканта Тупака Шакура.

В кинотеатре царила атмосфера в стиле Нью-Йорка в 90-е года. Фойе было украшено постерами Тупака, на мониторах были кадры жизни рэпера, а вместо обычного пресс стенда, стена была расписана его портретом и графическими надписями. Для гостей был организован фуршет и Диджей.

Среди гостей были известные азербайджанские рэп культуры, такие как Малик Калантарли, L-mir, Abdul Muzzy, Nadeer, Анар Нагылбаз, Дадо, Гурд, Орхан Гарабасма, Уран, а также звезды шоу бизнеса, известные журналисты, блоггеры и предприниматели крупных организаций.

Спонсорами показа были: Pasifico Lounge + dining, Avto Radio, tap.az и TNT.

Режиссер фильма Бенни Бум. В главных ролях Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе и другие.

Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.