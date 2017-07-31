Начался суд над обвиняемым в убийстве сына народного поэта Фикрета Годжи
2017-07-31 12:34 | www.apa.az | 3
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении Эльнура Нахмедова, Руслана Мамедова и Парвиза Гусейнова.
Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.
Процесс продолжится 2 августа.
Отметим, Ялчын Годжаев ужинал со своими знакомыми ранее судимым жителем города Сумгаит Русланом Мамедовым, жителем Сабирабадского района Эльнуром Нахмедовым и жителем города Баку Парвизом Гусейновым. Во время ужина они употребили спиртные напитки, после чего между ними возник спор.
В результате драки Э.Нахмедов забил до смерти Я.Годжаева.