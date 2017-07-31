Плохая новость для желающих поехать на пляж

2017-07-31 12:36 | www.oxu.az | 4

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, умеренный северо-западный ветер временно усилится.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 31-36, в Баку ночью - 24-26, днем - 33-35 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 27-32 градусов тепла.

A.M.

