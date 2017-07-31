Irak Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı

2017-07-31 12:31 | www.trend.az | 1

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir canlı bomba, Irak Büyükelçiliği'nin bulunduğu polis noktası yanında kendini patlattı.

5 silahlı saldırganun daha olduğu ve polisle çatışmanın sürdüğü belirtiliyor. Bölgeden patlama sesleri duyuluyor. Büyükelçiliğin olduğu alandan siyah büyük bir duman yükseliyor.

Kendi haber ajansından açıklama yapan terör örgütü IŞİD saldırıyı üstlendi.

Afgan polisi yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin olayın yaşandığı sırada hareket halinde olduğunu açıkladı.