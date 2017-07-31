AB’den 6 yılda 4.7 milyar euro

2017-07-31 12:45 | www.trend.az | 1

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, milletvekillerinin AB fonlarına ilişkin sorularını yanıtladı. Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) 2007- 2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde Türkiye'ye 4.7 milyar euroluk fon tahsis edildiğini, 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemine ilişkin ise 7 yıllık toplam tahsisatın 4.453 milyar euro olduğunu belirten Çelik, AB fonlarına ilişkin harcamaların düzenli olarak izlendiği ve denetlendiğini kaydetti. Çelik, bu fonun 1 milyar 667 milyon eurosunun geçiş dönemi desteği ve kurumsal yapılanma', 20 milyon eurosunun 'sınır ötesi işbirliği', 1 milyar 778 milyon eurosunun 'Bölgesel kalkınma', 473 milyon eurosunun 'insan kaynaklarının geliştirilmesi' ve 854 milyon eurosunun da 'Kırsal kalkınma' başlığı için ayrıldığını bildirdi.

3 YILDA 4.5 MİLYAR EURO

Çelik 'Demokrasi ve yönetişim', 'Hukukun üstünlüğü ve temel haklar' alt başlıklarında olmak üzere AB üyeliğine hazırlayıcı reformlar için 1 milyar 581 milyon euro, çevre ve iklim, ulaştırma, enerji, rekabet edebilirlik ve yenilikçilik alt başlıklarında sosyo ekonomik ve bölgesel kalkınma için 1 milyar 525 milyon euro, istihdam, sosyal politikalar ve eğitim için 435 milyon euro ve tarımsal kalkınma için de 912 milyon euro fon tahsisi yapıldığını ifade etti.

YEDİ KOLDAN DENETİM

Çelik, Türkiye'de kullanılan AB fonlarına ilişkin harcamaların Avrupa Komisyonu ve Sayıştay'ının yanı sıra Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Ulusal Fon, Hazine Kontrolörleri Kurulu, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından izlendiğini ve denetlendiğini kaydetti.