В Индии молния убила 14 человек

2017-07-31 12:48 | www.oxu.az | 4

На северо-восточное побережье штата Орисса накануне обрушился мощный шторм. Больше всего жертв зафиксировано в округе Бхадрак.

Из-за ударов молний в индийском штате Орисса скончалось не менее 14 человек. Шестеро получили травмы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Odisha Sun Times.

Пять жертв мощного шторма приходится на округ Бхадрак, по три человека погибли в округах Баласор и Кендрапара. Жертвы также есть и в округах Банспал, Ангул и Сундаргарх.

Напомним, что от молний в Индии ежегодно погибают сотни человек. Летом 2017-го жертвами стихии стали более 80 человек.

Н.О.