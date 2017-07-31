Дорожная полиция помогает попавшим в беду водителям – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-31 12:54 | www.oxu.az | 4

В жаркое время года большинство аварий на дорогах происходит в дневное время. Об этом говорится в официальном заявлении Государственной дорожной полиции. Причиной аварии чаще всего становится непрофессионализм водителей и неисправность автомобилей. В лучшем случае дело не доходит до аварии, и автомобили просто выходят из строя, останавливаясь посреди дороги. В таком случае водителям требуется помощь.

Как передает Oxu.Az, на дороге Баку-Сумгайыт было снято видео, которое попало в редакцию Avtosfer.az.

По словам автора видео, ближе к полудню он ехал в Сумгайыт и увидел, как сотрудники дорожной полиции выталкивают с дороги неисправный автомобиль. В тот же день, возвращаясь в Баку, он стал свидетелем аналогичной картины и поблагодарил полицейских за то, что они помогают водителям под палящим солнцем.

А.М.

