У посольства Ирака в Кабуле прогремел второй взрыв

2017-07-31 12:57 | www.trend.az | 4

Второй взрыв произошел в районе посольства Ирака в столице Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. На месте происшествия были слышны звуки стрельбы. По данным агентства Рейтер, ответственность за первый взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

"Еще один взрыв был слышен несколько минут назад рядом с посольством Ирака в районе Шар-э-Нау (Shar-e-Naw) в Кабуле", — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

В сообщении телеканала отмечается, что в районе инцидента продолжается боестолкновение.

По данным телеканала Press TV, в результате первого взрыва пострадал один журналист. Как ранее сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванный источник в службе безопасности, смертник подорвал себя у входа в посольство. По словам источника, еще двое "пытаются проникнуть в здание". Он добавил, что в районе инцидента проходит эвакуация мирных жителей. В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей полиции сообщало, что у посольства взорвался заминированный автомобиль, после чего вооруженные лица попытались проникнуть в здание. Очевидцы сообщали о перестрелке.