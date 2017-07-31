В селе Гаралар Товузского района домам нанесен ущерб из-за обстрела

2017-07-31 13:00 | www.oxu.az | 4

Граничащее с Бердским районом Армении село Гаралар Товузского района Азербайджана подверглось обстрелу со стороны армян.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вражеская сторона усилила обстрел в этом направлении 29-30 июля.

Целью армян в основном стало мирное население, занимающееся сельским хозяйством. В результате обстрела из крупнокалиберного оружия повреждены крыши, стены домов. Жители села сказали, что подобные провокации постоянно проводятся во время посевной, чтобы не дать людям возможность спокойно заниматься сельскохозяйственной работой.

Отметим, в селе Гаралар в 43 домах проживают 242 человека. Верхняя часть села, находящаяся прямо напротив армянских постов, часто подвергается обстрелу.

Н.О.

