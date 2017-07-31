Начался суд над убийцей сына народного поэта

2017-07-31 13:10 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении Эльнура Нахмедова, Руслана Мамедова и Парвиза Гусейнова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Процесс продолжится 2 августа.

Отметим, что Ялчын Годжаев ужинал со своими знакомыми - ранее судимым жителем города Сумгайыт Русланом Мамедовым, жителем Сабирабадского района Эльнуром Нахмедовым и жителем города Баку Парвизом Гусейновым. Во время ужина они употребили спиртные напитки, после чего между ними возник спор.

В результате драки Э.Нахмедов забил до смерти Я.Годжаева.

A.M.

