Ливанские силовики задержали на севере страны четырех боевиков ИГ

2017-07-31 13:07 | www.trend.az | 4

Ливанские силовики раскрыли ячейку ИГ (Исламское государство) на севере страны в районе города Триполи и задержали всех четверых ее участников, передает РИА Новости со ссылкой на агентство NNA.

Как отмечает агентство, вычислить связанных с ИГ террористов удалось благодаря работе отдела информации внутренних сил безопасности.

"Спецназ отдела провел 24 и 25 июля рейды, в результате которых были задержаны все участники ячейки", — говорится в сообщении.

По информации силовиков, террористы контактировали с главарями ИГ в Сирии и Ираке для организации терактов в Ливане и за его пределами. В списке четырех задержанных отмечается, что один из них имел двойное гражданство Ливана и Франции.

Как отмечает агентство, при задержании силовики изъяли арсеналы с оружием и боеприпасами, а также электронные устройства и подробные карты ряда районов Ливана.