ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле

2017-07-31 13:13 | www.apa.az | 5

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в Кабуле.

Как сообщает АПА со ссылкой на jpost.com, информацию об этом распространили местные СМИ.

Отметим, два взрыва раздались у здания посольства Ирака в Афганистане, сообщает Al Jazeera. После взрывов началась перестрелка. Как сообщают очевидцы, здание дипмиссии повреждено. Несколько нападавших забаррикадировались в здании возле посольства и ведут бой с полицией. Сведений о жертвах и пострадавших нет.



