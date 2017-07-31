В Баку состоится торжественное открытие международных соревнований «Кубок моря-2017»

2017-07-31 13:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Церемония торжественного открытия международных соревнований «Кубок моря-2017», проводимых в Азербайджане в рамках Армейских международных игр-2017, начнется в 18.30 1-го августа на Бакинском приморском бульваре (перед Башней с часами), говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

В церемонии открытия примут участие представители общественности, жители города, военнослужащие и представители зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане.

Отметим, что в соревнованиях участвуют корабельные составы ВМС Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, а также в качестве наблюдателей - представители ВС Турции, Саудовской Аравии и Бахрейна.

(Текст: Кямаля Сеидова)