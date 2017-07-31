Поступили билеты на матч Габала – Панатинаикос

2017-07-31 13:28 | www.oxu.az | 4

Сегодня в продажу поступили билеты на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанской «Габалой» и греческим «Панатинаикосом».

Как передает Oxu.Az azerisport.com, билеты можно будет приобрести с сегодняшнего дня, начиная с 14:00 в кассах стадионов «Тофик Бахрамов» и «Бакселл Арена». Стоимость билетов составит 1 и 2 манатов, в зависимости от секторов, на VIP-места – 10 манатов.

Напомним, что матч «Габала» – «Панатинаикос» состоится 3 августа на стадионе «Бакселл Арена» и начнется в 21:00.

A.M.