Вагиф Мустафаев удостоен Национальной кинопремии

2017-07-31 13:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист, известный кинорежиссер Вагиф Мустафаев удостоен Национальной кинопремии (награда – 2000 манатов), учрежденной Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Национальной кинопремии режиссер удостоен за вклад в азербайджанский кинематограф.

Премия будет вручена народному артисту на торжественном мероприятии, посвященном Дню национального кино, которое пройдет в Киноцентре "Низами" второго августа.

День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане второго августа.

(Автор: Джани Бабаева)