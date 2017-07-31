Азербайджанские танкисты приняли участие на конкурсе «Танковый биатлон» – ФОТО

2017-07-31 13:52 | www.oxu.az | 4

Стартовал первый этап «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон» на Армейских международных играх.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, экипаж Азербайджана, выступающий на соревнованиях на танке Т-72Б3, опередив команды Кувейта и Монголии, завершил первый этап соревнований на втором месте в своей подгруппе.

В конкурсе «Танковый биатлон», который завершится 12-го августа, принимают участие 55 танковых экипажей из 19-ти стран.

A.M.