Алла Пугачева назвала фестиваль "ЖАРА" в Баку самым грандиозным (ФОТО)

2017-07-31 14:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - "Фестиваль превзошел все самые смелые ожидания, и прошел на самом высоком уровне, о чем свидетельствуют мнения участников и гостей "ЖАРЫ". Алла Борисовна отметила, что это самый грандиозный фестиваль, на котором она была. Фестивалю быть, и мы уже готовимся к "ЖАРЕ- 2018". Мы предполагаем учредить премию "ЖАРЫ", которая пройдет в марте в Москве. Лауреаты премии примут участие в следующем фестивале "ЖАРА-2018"", - сообщил Trend Life один из организаторов фестиваля, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)